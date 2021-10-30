Шесть подмосковных проектов вышли в финал премии Russian Event Awards

Шесть подмосковных проектов стали финалистами туристической премии Russian Event Awards 2021. Лауреатов регионального этапа X Национальной премии в области событийного туризма выбрали в Санкт-Петербурге.

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» стал первым в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма». Вместе с ним в финал общенационального конкурса прошел фестиваль «Мастерская Рождества», получивший III место в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел».

Еще один лауреат III степени в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал» — передвижная ярмарка «Снежный караван». Первое место в номинации «Лучший туристический информационный центр (ТИЦ) — организатор турсобытий» поделили ТИЦ «Раменское» и ТИЦ «Павловский Посад».

Национальная премия Russian Event Awards учреждена в 2012 году. Ее присуждают по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Участниками соревнования становятся организаторы событий различной направленности как на региональном, так и на федеральном уровне.

В общей сложности за звание лучших в области событийного туризма в этому году боролись 112 проектов из 24 регионов России. Премию будут вручать в 21 номинации.