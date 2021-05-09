«Лабиринт истории» появился в Красногорске в годовщину Победы

В Красногорске в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне установили тематическую арт-зону «Звезда памяти». На двусторонних стендах разместили 300 фотографий, которые были сделаны с 1941 по 1945 год.

Арт-объект разместили на главной улице Красногорска. В общей сложности там установили 45 двусторонних фото, на которых разместили фотографии военных лет. Получился своеобразный лабиринт, пройдя который жители могут больше узнать о жизни во время Великой Отечественной.

На главной площади Красногорска также организовали трансляцию онлайн-шествия «Бессмертный полк». Из-за пандемии коронавируса второй год подряд его проводят в дистанционном формате — пройтись по улице не позволяет эпидемическая обстановка.

На площади установили большой экран, на котором показывают портреты героев Великой Отечественной войны и их краткую историю. Чтобы внести своего родственника или знакомого в этот список, нужно было заполнить данные на специальном сайте акции. К онлайн-шествию присоединились миллионы людей.

Ранее губернатор Московской области приехал в Одинцово к ветерану Николаю Орлову. Сегодня он отметил сразу два праздника — День Победы и свой 95-й юбилей.