Двойной праздник легендарного партизана. Ветеран из Одинцова пригласил Андрея Воробьева на 95-летие

Для Николая Орлова сегодня двойной праздник — в этот день он отмечает не только годовщину победы в Великой Отечественной войне, но и свой юбилей. Ветерану, который сражался за родину 76 лет назад, сегодня исполнилось 95 лет. Поздравить его в Одинцово приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он приехал в гости к ветерану и его жене с цветами и подарками. Андрей Воробьев подчеркнул, что для него большая честь поздравить Николая Иосифовича с юбилеем и Днем Победы. Он поблагодарил его за храбрость в то тяжелое время, которое советские люди смогли пройти достойно, а также пожелал здоровья и долгих лет жизни.

«Дорогие наши ветераны, сегодня день Победы, мы посещаем, уделяем внимание. Спасибо, что вы есть. Сегодня у нашего легендарного Николая Иосифовича день рождения, 95 лет. Он начал войну в 15 лет в партизанском отряде. Каждый из вас сделал свои героические большие подвиги», — поздравил его губернатор.

Глава региона подчеркнул, что самое главное — чтобы наши дети помнили и знали о подвиге, которое совершили люди во время Великой Отечественной войны.

Я хочу искренне поздравить и вас, дорогие ветераны, и членов семей, которые о вас заботятся, вами гордятся. Для нас это особенный день. Мы понимаем, что наша задача — сделать его особенным и для следующих поколений. Спасибо вам, с Днем Победы и низкий поклон Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев отметил, что каждый День Победы в Московской области разворачивают много мест, где чествуют ветеранов. Регион старается каждому уделить внимание. Он вспомнил, что ребенком знал многих людей, которые смогли вернуться с войны — тогда они были еще молодыми и сильными, но многие навсегда остались инвалидами.

При этом мужчины никогда не рассказывали детям про события войны, они не любили расспросы на эту тему. Все нюансы тех лет ребята узнавали от женщин — бабушек или матерей — которые неохотно, но рассказывали о происходившем в то время.

Война дошла до деревни Великополье в Смоленской области в начале октября 1941 года. В это время Николаю Иосифовичу было 15 лет, однако он, вместе с другими мужчинами и подростками, взял в руки оружие, чтоб защищать родные места. В одном из боев он получил ранение и контузию, а из деревенской больницы попал в плен к немцам.

Его отправили в Италию, в концентрационный лагерь возле Раввены — военнопленных заставляли работать на кирпичном заводе. Местные жители как могли пытались им помочь, незаметно передавали еду и другие необходимые вещи. Так в руки к Николаю попала карта горной местности — с ее помощью он смог сбежать из плена и присоединиться к итальянским партизанам.

В результате он попал в 36-ю бригаду Гарибальди. В сентябре 1944 года Николай, который получил прозвище Пикколо Николо, смог выстоять в попытке немецких войск уничтожить итальянских партизан. Кроме того, он вместе со всеми взрослыми участвовал в рейдах по освобождению деревень, отстаивал захваченные позиции, а также устраивал диверсии.

Вернуться в СССР Николай Орлов смог только в январе 1945 года. До этого он побывал в лагерях в Неаполе, Александрии, Суэце и Тегеране. После войны окончил техникум и сельхозинститут и получил диплом инженера-механика.