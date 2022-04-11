Квартиры из маневренного фонда: глава Ступина рассказал о вариантах расселения жильцов после взрыва газа

Жильцов дома в Ступине, где взорвался газ, разместят в гостинице, помимо этого, желающим предложат квартиры из маневренного фонда. Об этом рассказал глава городского округа Сергей Мужальских.

«Номерной фонд мы подобрали. Это гостиница, у нас 41 номер. Часть людей мы туда уже заселили. Создаем все условия, которые необходимы. Это и чай, и кофе, и горячее питание будет организовано полностью. Если потребуется дополнительная площадь для расселения у нас есть также маневренный фонд, который мы готовы предоставить для переселения», — сообщил он.

Мужальских добавил, что все финансовые вопросы с жильцами будут решать в индивидуальном порядке. Это же касается и возможного желания людей снимать квартиру вместо заселения в гостиницу или квартиру из маневренного фонда.

«В гостинице на данный момент сколько необходимо, столько люди будут там жить. Мы будем оказывать им максимальное внимание. У нас там машинка есть стиральная, сейчас необходимо еще приобрести две машинки, мы их закупим, установим, чтобы люди могли одежду постирать. Все вот эти бытовые нужды, зубные щетки пасты полотенца — все это мы организуем. Материальную помощь мы окажем, проработаем этот вопрос», — заключил он.

Взрыв газа на верхних этажах пятиэтажного дома в Ступине произошел сегодня около шести утра. В результате погибла 12-летняя девочка и мужчина 1961 года рождения, пятерых пострадавших доставили в больницу.