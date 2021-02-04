Квадромаршруты Подмосковья привлекли почти 2 тысячи туристов с начала года

На подмосковных квадромаршрутах прокатились более 1,7 тысячи любителей экстремального отдыха с начала 2021 года. Всего в Московской области открыто 24 трассы в девяти округах, их запустили в прошлом году. Наибольшей популярностью пользуются квадромаршруты в Дмитрове, Мытищах и Сергиевом Посаде.

Квадромаршруты доступны в Егорьевском, Истринском, Коломенском, Мытищинском, Одинцовском, Рузском, Сергиево-Посадском, Серпуховском и Дмитровском округах.

Трассы работают круглый год и предназначены для кроссовых мотоциклов, квадроциклов, баги, снегоходов и рассчитаны как на начинающих водителей, так и на профессионалов. Можно прокатиться на девяти легких трассах, на них можно отправиться всей семьей, а также на 10 трассах среднего уровня. Для экстремалов работает пять сложных маршрутов, предназначенных только для подготовленных райдеров. Все трассы прошли проверку специалистов и подготовлены для комфортного отдыха — здесь установлены информационные знаки, осуществляется своевременный контроль и уход. Маршруты не пересекают частные территории и исключают столкновение с другими любителями активного отдыха, например, с трассами конных прогулок или лыжников.

Всю информацию о том, где можно покататься, арендовать экипировку, нанять инструкторов, какой маршрут выбрать, можно узнать на туристическом портале Подмосковья.

Ранее стало известно, что в Звенигороде появится новый центр экотуризма.