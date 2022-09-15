Квадрокоптеры нового поколения начали производить в Королеве | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 00:21 Поделиться Telegram

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Viber Квадрокоптеры нового поколения начали производить в Королеве www.alb.aero

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В технопарке Королева запустили производство квадрокоптеров «Альбатрос». Проект, инженерные решения и программное обеспечение разработали местные ученые. Узнавать подробности у создателей беспилотников отправился корреспондент «360».

«Внутренние ребра жесткости — они карбоновые. Конечно, все, что требует больших нагрузок — то делается из карбона, все, на что нагрузки существенно не распространяются — пластик либо фанера», — рассказал руководитель проекта «Альбатрос» Никита Мактаз.

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Самое сложное, говорят создатели — работа с камерами и сигналом, вот тут пришлось попотеть. Нужно было все синхронизировать и дать возможность оператору разобраться с тем, что происходит на экране. Помогает в этом и разработанная нейросеть. Она сопоставляет два потока видео. Например, обычная съемка и телевизор — для того, чтобы определить, что происходит на экране.

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Сейчас ребята готовят проект для использования дронов при поиске потерявшихся в лесах.

«Те предложения, те инновации, которые предлагает компания, чтобы искать людей при помощи беспилотников — это хорошая миссия, она несколько, наверное, не „бизнесовая“, но она очень нам нравится», — сказал директор «Корпорации развития Московской области» Владимир Слепенькин.

Регион помог в развитии проекта «Альбатрос», ведь для Московской области это дополнительные рабочие места и возможность развивать в России производство высокотехнологичных товаров, что сегодня в приоритете.

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