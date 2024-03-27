Подмосковье 27 марта 2024, 18:16 Курсы для больных сахарным диабетом стартовали в больнице Электростали Администрация Электросталь г.о.

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Занятия для больных сахарным диабетом начались в больнице Электростали. Их проводит врач-диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Олег Ирышкин.

Курс обучения создан на основе актуальных клинических рекомендаций. На занятиях рассматриваются такие темы, как контроль уровня глюкозы в крови, особенности питания при сахарном диабете и ожирении, а также методы легкой физической активности.

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Здесь каждый пациент может изучить, как самостоятельно контролировать состояние своего здоровья, получить советы по правильному питанию и занятиям для укрепления здоровья.

На мероприятиях присутствуют пациенты разного возраста, и некоторые из них приходят вместе со своими супругами. Важно отметить, что семейная поддержка является значимым фактором при изменении образа жизни для людей, страдающих диабетом.

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