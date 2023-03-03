Подмосковье 03 марта 2023, 19:45 Курсанты из колледжа «Энергия» побывали на экскурсии в отряде ОМОНа в Сергиевом Посаде

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Встреча сотрудников ОМОНа с курсантами подшефного колледжа «Энергия» состоялась на базе Сергиево-Посадского отряда. На экскурсии побывали участники военно-патриотического движения «Гвардейская смена».

Ребята познакомились с историей отряда, узнали о подвигах бойцов, увидели награды и боевое снаряжение. Большой интерес вызвала демонстрация стрелкового оружия, экипировки и специальной техники.

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Специалисты инженерно-технического отделения показали, как служебные собаки безошибочно определяют наличие взрывчатых веществ. Бойцы спецподразделений продемонстрировали свои умения слаженно действовать в составе боевой группы.

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«Такие встречи благотворно влияют на патриотическое воспитание молодого поколения. Ребята учатся любить, уважать и защищать свою Родину», — отметил заместитель командира ОМОНа «Пересвет» полковник полиции Сергей Новиков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уделяет большое внимание безопасности на территории области. В городских округах активно развивается система видеонаблюдения «Безопасный регион», которая уже помогла раскрыть почти три тысячи преступлений. Эту программу будут развивать и дальше.