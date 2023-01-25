Важное 25 января 2023, 19:10 Губернатор Воробьев рассказал о развитии видеонаблюдения для безопасности в Подмосковье

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Система видеонаблюдения «Безопасный регион» помогла раскрыть почти три тысячи преступлений в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что эту программу будут и дальше развивать по всей области.

Уже 118 тысяч видеокамер Подмосковья зарегистрировали в системе «Безопасный регион». К концу года их количество превысит 130 тысяч.

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Андрей Воробьев на коллегии Главного управления МВД России по Подмосковью призвал правоохранительный блок учитывать особенности каждой территории для повышения безопасности жителей.

«Безопасный регион» — это президентская программа. Московская область разная: Серебряные Пруды, Лотошино, Мытищи, Котельники или микрорайоны Красногорска — все они имеют свою специфику. Андрей Воробьев

По его словам, руководитель каждого городского округа и каждого ведомства должен быть внимательным и искать эффективные способы повышения безопасности.

«Говорить о том, что не хватает личного состава или ресурса, чтобы, например, убрать снег, — это мало волнует жителей. Поэтому я хотел бы попросить внимательно подходить к каждой территории, учитывая ее особенности», — сказал Воробьев.

Начальник Главного управления МВД России по Подмосковью, генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков поблагодарил губернатора за оказываемую помощь.

Правительством Московской области активно развивается система видеонаблюдения «Безопасный регион». При помощи видеонаблюдения раскрыто почти три тысячи преступлений. Виктор Пауков

Умные видеокамеры в Подмосковье умеют распознавать лица и анализировать данные.