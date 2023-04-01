Подмосковье 01 апреля 2023, 10:45 Курс лекций об угрозах безопасности и терроризме проведут в школах Подмосковья в апреле

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Главное управление региональной безопасности Московской области проведет курс лекций для школьников и студентов в апреле. Ребятам расскажут о современных террористических угрозах и методах их профилактики.

Курс лекций включает раздел об угрозах из интернета. Школьники узнают, как обезопасить себя в Сети.

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Тренировки по безопасности регулярно проводятся в школах Подмосковья. Начальник управления по противодействию терроризму и экстремизму ГУРБ Московской области Сергей Афонин рассказал, что такие мероприятия нужны как детям, так и учителям. Все должны знать, как поступать в чрезвычайной ситуации, и эти данные нужно регулярно обновлять.

Для таких занятий заранее продумывается легенда. Например: охранник по камерам увидел, что на территорию школы проникли неизвестные. Дальше запускается определенный алгоритм действий. Может быть проведена полная эвакуация из здания школы, если это потребуется. Главная цель — обеспечить полную безопасность детей до приезда спецслужб.

Помимо школьной администрации, в таких мероприятиях задействованы правоохранительных органы и МЧС.

Следить за актуальной информацией по противодействию терроризму можно в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что видеонаблюдение необходимо для безопасности жителей . Для этого в области существует целая программа, уже доказавшая свою эффективность.