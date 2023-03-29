Важное 29 марта 2023, 14:39 Андрей Воробьев отметил важность видеонаблюдения для безопасности жителей Подмосковья

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Видеонаблюдение в новых микрорайонах и местах со старой застройкой необходимо для безопасности жителей, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Для этого в области существует целая программа, уже доказавшая свою эффективность.

По словам губернатора, важно внедрять современные технологии, чтобы обеспечивать порядок на разных территориях Московской области.

Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Андрей Воробьев

Он объяснил, что речь — о системе видеонаблюдения «Безопасный регион». К ней подключили уже свыше 120 тысяч камер в Московской области. Из них 40 тысяч — в подъездах.

Благодаря видеонаблюдению в прошлом году удалось раскрыть более трех тысяч преступлений.

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