24 января 2022, 17:41
Горнолыжный курорт «Сорочаны» стал самым популярным в Подмосковье в праздники
«Сорочаны» признали самым посещаемым в новогодние каникулы горнолыжным курортом Подмосковья. Всего в области похожих площадок 18. Эта находится в Дмитрове.
В комитете по туризму Московской области подчеркнули, что курорты региона в новогодние праздники посетили более 375 тысяч человек.
Однако самым популярным оказался курорт «Сорочаны». Там побывали свыше 88 тысяч человек.
Следом по посещаемости идут горнолыжный клуб Леонида Тягачева, места «Волен» и «Степаново», а также «Лисья гора» в Балашихе.
Согласно сведениям агентства «Турстат», «Сорочаны» вошли в топ-10 горнолыжных курортов России для сноубордистов.