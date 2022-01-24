facebook_pixel
    24 января 2022, 17:41

    Горнолыжный курорт «Сорочаны» стал самым популярным в Подмосковье в праздники

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    «Сорочаны» признали самым посещаемым в новогодние каникулы горнолыжным курортом Подмосковья. Всего в области похожих площадок 18. Эта находится в Дмитрове.

    Горнолыжный курорт «Сорочаны» стал самым популярным в Подмосковье в праздники | Изображение 1

    В комитете по туризму Московской области подчеркнули, что курорты региона в новогодние праздники посетили более 375 тысяч человек.

    Однако самым популярным оказался курорт «Сорочаны». Там побывали свыше 88 тысяч человек.

    Горнолыжный курорт «Сорочаны» стал самым популярным в Подмосковье в праздники | Изображение 2

    Следом по посещаемости идут горнолыжный клуб Леонида Тягачева, места «Волен» и «Степаново», а также «Лисья гора» в Балашихе.

    Согласно сведениям агентства «Турстат», «Сорочаны» вошли в топ-10 горнолыжных курортов России для сноубордистов.