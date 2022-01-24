Горнолыжный курорт «Сорочаны» стал самым популярным в Подмосковье в праздники

«Сорочаны» признали самым посещаемым в новогодние каникулы горнолыжным курортом Подмосковья. Всего в области похожих площадок 18. Эта находится в Дмитрове.

В комитете по туризму Московской области подчеркнули, что курорты региона в новогодние праздники посетили более 375 тысяч человек.

Однако самым популярным оказался курорт «Сорочаны». Там побывали свыше 88 тысяч человек.

Следом по посещаемости идут горнолыжный клуб Леонида Тягачева, места «Волен» и «Степаново», а также «Лисья гора» в Балашихе.

Согласно сведениям агентства «Турстат», «Сорочаны» вошли в топ-10 горнолыжных курортов России для сноубордистов.