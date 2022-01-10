Сноубордисты из разных уголков России показали экстремальное шоу в Балашихе

Шоу с экстремальными трюками состоялось в Балашихе. Его участниками стали сноубордисты — они приехали из самых разных городов России. Например, из Кронштадта, Нижнего Новгорода, Петрозаводска и не только.

Шоу сноубордистов состоялось на главной площади Балашихи. Участники показали зрителям навыки скольжения на досках с преодолением препятствий.

В новогодние праздники перед Ледовым дворцом Балашихи состоялся целый сноуборд-марафон. Экстремальное шоу стало заключительным. Все это часть губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Как отметил начальник управления по физической культуре в Балашихе Никита Тарасевич, в период праздников было много развлечений для детей.

Перед Ледовым дворцом работали горка для тюбинга и сноуборд-парк для детей. Чтобы показать мастер-класс для подрастающего поколения, мы пригласили высококлассных сноубордистов Никита Тарасевич.

На снежном шоу трюки показали не только профессионалы, но и новички. Денис Леонтьев, например, начал заниматься этим видом спорта уже в 15 лет. Затем он стал первым победителем европейских коммерческих соревнований, а позже призером состязаний в США.

«Дети смотрели, как мы катаемся, и, может быть, многие из них тоже захотели заниматься этим спортом. Это очень здорово. Я начал спортивную карьеру довольно давно, по на соревнования уже не езжу», — поделился он.

Зимой жители и гости области смогут найти развлечения на любой вкус — от горнолыжных курортов до музея десерта. О самых интересных местах мы рассказываем в рубрике «Зима в Подмосковье».