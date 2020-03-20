Курица в Подмосковье не закончится. Заводы смогут удовлетворить повышенный спрос

Пока люди создают фейковые видеоролики о дефиците в продуктовых магазинах, подмосковные заводы производят мясо курицы в усиленном режиме. Такой объем обычно требуется покупателям перед Новым годом. Корреспондент канала «360» проверил, как дела на производстве и не наступит ли в регионе дефицит курятины.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас предприятия Московской области работают на полную мощность. На подмосковном заводе по производству курицы в день упаковывают сто тонн готовой продукции. Сейчас склад заполнен на 90 процентов.

В цехах работа идет в штатном порядке. Тушки птицы разделывают, фасуют, а потом упаковывают.

Сотрудники завода признаются — работают в усиленном режиме. Но ситуация под контролем. В сутки, вместо ста тонн, производят сто двадцать. Такое обычно бывает в преддверии праздников.

На заводе говорят, их курицы хватит не то, что на Подмосковье, на всю страну. Продукцию отправляют и в соседние регионы. Поэтому не нужно создавать панику на пустом месте. И даже если каких-то продуктов в вашем магазине временно нет на полках, это значит, что их скоро привезут со склада.

Источник фото: телеканал «360»

А уж в распределительных центрах полки просто ломятся от товаров, которые вы сможете спокойно купить в магазине около дома. Председатель президиума ассоциации компаний розничной торговли АКОРТ Сергей Беляков заверил, что даже если ситуация с коронавирусом будет развиваться по неоптимистичному сценарию, магазины смогут удовлетворить растущий спрос в течение очень долгого времени.