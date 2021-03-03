Пассажиры подмосковных автобусов купили 1,7 тысячи «Троек» в феврале

Пассажиры «Мострансавто» купили более 1,7 тысячи карт «Тройка» на станциях перевозчика за месяц. Их продают в кассах 31 автовокзала.

По количеству проданных «Троек» лидерами стали автостанции в Мытищах, Пушкино, Сергиевом Посаде. Там пассажиры купили около 650 карт.

По 200 «Троек» за месяц купили в кассах на станциях Коломны и Домодедова. Стоимость карты — 50 рублей. Чтобы пользоваться ей для оплаты проезда, ее необходимо пополнить.

Ранее стало известно, что возможность оплатить проезд по карте «Тройка» появилась еще более чем в 400 пригородных автобусах Подмосковья. Это означает, что такая возможность доступна уже в 1,5 тысячи транспортных средств.

С маршрутами, где с марта запустили проезд по «Тройке», можно ознакомиться на сайте.