Жители Подмосковья смогут оплатить проезд «Тройкой» еще в 400 автобусах

Возможность оплатить проезд по карте «Тройка» теперь появилась еще более чем в 400 пригородных автобусах Подмосковья. Это сто маршрутов, связывающих область со столицей.

Сейчас стоимость городского тарифа по «Тройке» — 37 рублей. Это аналогично оплате проезда по банковской карте, рассказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

С сегодняшнего дня жители Подмосковья могут оплачивать проезд по карте „Тройка“ еще в 400 автобусах „Мострансавто“ Игорь Тресков.

А это означает, что такая возможность доступна уже в 1,5 тысячи автобусов Подмосковья. И, по словам Трескова, число маршрутов будут поэтапно расширять.

«Жители и гости Московской области отмечают удобство оплаты „Тройкой“. Для поездок на общественном транспорте в Москве и области нужна всего одна карта. Такую задачу ставил перед нами губернатор Андрей Воробьев», — сказал он.

Следующим шагом станет возможность оплаты картой «Тройка» уже в остальных автобусах «Мострансавто», а позднее — на всех автобусных маршрутах областных перевозчиков.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что первый этап проекта внедрения единой билетной системы показал свою эффективность.

Ежедневно уже тысячи пассажиров используют „Тройку“. С февраля по карте совершили около 50 тысяч поездок в Подмосковье Максим Ликсутов.

С маршрутами, где с марта запустили проезд по «Тройке», можно ознакомиться на сайте.