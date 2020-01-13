Окунуться с комфортом. Купели в Подмосковье проверят перед Крещением

Накануне Крещения в Московской области проверят территории около купелей. Там не должно быть наледи, дорога к месту окунания должна быть очищена.

Крещение Господне православные верующие отмечают 19 января. Это один из главных христианских праздников. В этот день принято окунаться в прорубь. Чтобы купание было комфортным, территории возле подмосковных купелей проверят инспекторы Госадмтехнадзора.

Источник фото: телеканал «360»

«В течение недели сотрудники ведомства проследят, чтобы были очищены от наледи гостевые площадки для парковки автотранспорта возле иорданей, приведены в надлежащее состояние пути, ведущие непосредственно к месту окунания. Кроме того, инспекторы проследят за чистотой и порядком в местах крещенских погружений», — отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В этом году в Подмосковье готовят около 200 мест для купаний на Крещение. За безопасностью граждан будут следить порядка двух тысяч человек.

Источник фото: телеканал «360»

Например, для жителей Воскресенска оборудовали четыре купели: на реке Нерской в селе Ашитково, ручье у храма Всех святых, в земле Российской просиявших, в городе Белоозерский, озере Светлом в микрорайоне Лопатинский и источнике в поселке Хорлово.