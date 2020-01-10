Четыре купели оборудуют в Воскресенске для крещенских купаний

В крещенскую ночь жители и гости Воскресенска смогут окунуться в четырех оборудованных купелях: на реке Нерской в селе Ашитково, ручье у храма Всех святых, в земле Российской просиявших, в городе Белоозерский, озере Светлом в микрорайоне Лопатинский и источнике в поселке Хорлово.

Окунуться в иордань можно после вечерней службы в ночь с 18 на 19 января. В поселке Хорлово купания пройдут 19 января, с 11:00. По традиции в Крещенскую ночь православных будут угощать горячим чаем.

«Перед великим православным праздником Крещения важно смыть с себя все грехи, накопившиеся за год. Но смыть в первую очередь значит очистить душу молитвами и покаянием», — отмечает настоятель воскресенского храма Великомученика Пантелеимона отец Евгений Ромашкин.

Если вы решились окунуться в иордань, то правильно рассчитайте свое здоровье и силы, должным образом настройтесь на это. Пойдите в церковь, помолитесь и осознайте суть праздника отец Евгений Ромашкин настоятель церкви Пантелеимона Целителя.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Воскресенец Анатолий Захаров принимает участие в крещенских купаниях уже более 10 лет.

«К купели я пришел не спонтанно, этому предшествовала давняя любовь к снежным обтираниям. Помню, по молодости даже в -40°С обтирался снегом и не ощущал никакого дискомфорта, только кайф», — вспоминает мужчина. Окунуться первый раз в иордань он решил не из религиозных соображений, а чтобы испытать себя. «Выходишь из воды разгоряченный, обновленный. И даже одеваться не спешишь, хочется насладиться моментом», — поделился Анатолий Захаров.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

В сильный мороз, когда температура воздуха опускается ниже -20°С, Анатолий окунаться в купель уже не рискует. К крещенским купаниям ему удалось приобщить брата, а вот его и свою жену уговорить так и не получилось.

Как у купальщика со стажем, у Анатолия есть собственные лайфхаки, которые могут пригодиться новичкам. Например, не стоит надевать рубашку, лучше отдать предпочтение водолазке или свитеру. При выходе из воды пальцы на руках быстро замерзнут — и застегнуть пуговицы самостоятельно будет трудно.

В этом году, если погода не подведет, Анатолий неизменно отправится на озеро Светлое в микрорайоне Лопатинский, чтобы в очередной раз испытать себя и насладиться моментом.