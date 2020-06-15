Культурный центр «Протон» реконструируют в наукограде Протвино к 2021 году

Реконструкцию культурно-досугового центра «Протон» в наукограде Протвино завершат ориентировочно к концу лета 2021 года. Здание построили больше полувека назад. За это время проводили только косметическую отделку и аварийный ремонт.

Сегодня завершают демонтаж внутренних инженерных сетей и конструкций, кладут перегородки и затем приступают к кровле. Об этом сообщил министр строительного комплекса Владимир Локтев.

А средства на разработку проекто-сметной документации выделили в 2018 году. После экспертизы КДЦ включили в госпрограмму Владимир Локтев.

В культурном центре отремонтируют большой зал — в будущем там разместят кинотеатр. Обновят кресла, сцену и технику. Для работы приобретут новое световое и звуковое оборудование.

На стенах центра сохранят мозаику. Об этом попросили жители. Фасад здания отремонтируют, обновят вход в главное здание и в пристройку. Преобразятся помещения, где проводят занятия для детей. А внутренний дворик благоустроят.

Кроме того, у Подмосковья самая большая по России программа по капитальному ремонту многоквартирных домов. Включили 44 017 зданий. Планы рассчитаны до 2049 года. Обновят фасады, кровли, подвалы, поменяют лифты и не только.

В регионе впервые решили выбрать подрядчиков для работ по капитальному ремонту сразу на три года. Так в России пока что не делали.

А адресная программа до 2022 года доступна на интерактивной карте сайта Фонда капитального ремонта.