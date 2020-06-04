Подмосковье первым среди регионов выберет подрядчиков для капремонта сразу на 3 года

Подмосковье впервые решило выбрать подрядчиков для проведения капитального ремонта сразу на три года. Так в России еще не делали. Теперь, благодаря этому, работы равномерно распределят на весь период плана.

В области уже объявили аукционы по выбору подрядчиков для капитального ремонта многоквартирных домов. Такое решение — абсолютно новое в стране, подчеркнул министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Московская область — первый регион России, который это сделал. Программа по капремонту будет разыграна сразу на трехлетку, аукционы уже объявлены Антон Велиховский.

Он отметил, что результаты огласят ориентировочно в середине июля.

Раньше договоры с подрядчиками заключали в феврале на срок до конца года. Это сжимало график. Теперь работы распределят даже с учетом сезонности.

«Трехлетний договор откроет отличную перспективу грамотно и эффективно распределить рабочую силу на весь период, а еще загрузить ее полностью, круглогодично», — сказал гендиректор областного Фонда капитального ремонта Валерий Николов.

По поручению губернатора Андрея Воробьева ремонт проводят с учетом мнения жителей и под их контролем. Применяют уже и онлайн-трансляции.

Подмосковная программа капитального ремонта самая большая в России. Она охватывает 44 017 домов. Все планы рассчитаны до 2049 года. В порядок приведут фасады, кровли, подвалы, заменят инженерные системы, поменяют лифты и не только.

А адресная программа до 2022 года доступна на интерактивной карте сайта Фонда капитального ремонта.