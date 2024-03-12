Подмосковье 12 марта 2024, 12:19 Кулинарный мастер-класс прошел в школе № 3 в Мытищах Unsplash

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Школа № 3 в Мытищах присоединилась к областной акции «Неделя добрых дел». Ученики вместе с участниками клуба «Активное долголетие» и педагогами испекли блины.

Всю неделю мытищинских школьников ждет много мероприятий. Они будут расписывать пряники, плести маскировочные сети, собирать гуманитарную помощь, писать письма для бойцов специальной военной операции.

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Неделя добрых дел — возможность для школьников научиться полезным навыкам, взаимодействию друг с другом, перенять опыт у старшего поколения, а также поддержать участников спецоперации.

Ранее об акции рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил важность волонтерства и объединения жителей вокруг общей цели.

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