Подмосковье 19 марта 2023, 19:34 Кубок России по выездке прошел в Ленинском округе

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Кубок России по выездке собрал в конно-спортивном клубе «Виват, Россия!» всадников из разных регионов страны. Призовые места заняли 30 участников соревнований. На Кубке побывала и корреспондент «360».

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Со стороны кажется, что в выездке нет ничего сложного. Казалось бы, всадник просто направляет лошадь, а на деле у него задействовано сразу 90% мышц. Это колоссальный труд — подчинить себе 700 килограммов живого веса.

«Суть выездки в том, что лошадь под тобой танцует. Это может смотреться легко, но на самом деле это не так. Лошади — очень чувствительные создания, они чувствуют настрой человека. Также лошади бывают пугливые, а бывают смелые, но мне с ней повезло, она у меня смелая», — поделилась участница соревнований Виктория Диринько.

Виктория в профессиональном спорте уже три года. Любовь к лошадям ей привила подруга, причем настолько сильно, что девушка быстро пересела с арендных животных на собственного коня.

По итогам сегодняшних соревнований Виктория получила Кубок за первое место и золотую медаль.

Виктория стала не единственным победителем. Помимо нее, еще 29 участников заняли призовые места.

«На данный турнир было заявлено более 120 голов, но в последний день допускаются не все, только ограниченное количество в каждой категории», — рассказала руководитель КСК «Виват, Россия!» Ирина Максимова.

Кубок России по выездке проходил в КСК «Виват, Россия!» с 15 по 19 марта.

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