Подмосковье 30 мая 2023, 14:17 Кубок губернатора Подмосковья по акробатическому рок-н-роллу прошел в Истре

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Кубок губернатора Московской области по акробатическому рок-н-роллу прошел в Истре. Участие в турнире приняли более 700 юных спортсменов из разных округов региона.

Состязания проводились среди солистов, пар, групп, дуэтов и команд. Всего за полторы минуты спортсмены должны были показать различные комбинации танцевальных и акробатических движений. Выступления спортсменов оценивали по нескольким критериям. В этом виде спорта важны не только чувство музыки и синхронность, но и ловкость с гибкостью.

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Каждому участнику соревнований вручили памятный диплом, а победители получили медали и кубки.

«Участники <…> получат еще и рейтинговые баллы, [которые] <…> им дадут возможность попадания в сборную региональную и дальнейшее продвижение уже на всероссийский уровень», — рассказал президент Федерации акробатического рок-н-ролла Московской области Матвей Марков.

Состязания за Кубок губернатора проходят по 23 разным видам спорта, они будут продолжаться до сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития спортивной инфраструктуры в регионе.

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