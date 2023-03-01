Подмосковье 01 марта 2023, 18:50 Кубок Александра Большунова по лыжным гонкам проведут 14 марта в Истре

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Минспорт Подмосковья сообщил об открытии регистрации на Кубок трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова. Заезд состоится 14 марта в деревне Головино под Истрой.

Участвовать в гонке смогут все желающие не старше 18 лет, вне зависимости от уровня подготовки. Заявки принимаются на сайте, регистрация бесплатная.

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Заезды проведут в пяти возрастных категориях, где самые младшие побегут 500 метров, а самые старшие — пять километров. Победители получат призы и медали.

Кубок Большунова пройдет на базе спортивной школы олимпийского резерва «Истина».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал 1 марта о том, что 50 спортивных объектов капитально отремонтируют в регионе за ближайшие пять лет. Изменится облик многих стадионов, тренировочных залов, бассейнов и ледовых катков.