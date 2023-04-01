Подмосковье 01 апреля 2023, 00:26 Кубинскую школу № 2 капитально отремонтируют к сентябрю

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В кубинской школе № 2 имени Героя Безбородова идет капитальный ремонт. Его планируют завершить к концу августа, чтобы уже первого сентября обновленное учреждение открыло свои двери для учеников.

Школа № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова в Кубинке в скором времени будет полностью отремонтирована. Учреждение было открыто в далеком 1945 году. С тех пор конструкция заметно обветшала и зданию требовалось серьезное обновление. Преобразиться до неузнаваемости школе поможет капитальный ремонт. На время работ учеников перевели в Акуловскую школу в Кубинке-10.

«Первый шаг сделали уже — заход в экспертизу. Это как раз и по контракту, и графику выполнения работ, чтобы мы в апреле уже вышли из экспертизы. Конечно, нагрузка из-за сжатых сроков и на проектировщиков подрядной организации. Мы своими силами помогаем, так как уже набита рука с точки зрения проектирования», — сказал заместитель главы администрации Одинцовского округа Олег Дмитриев.

Сейчас на объекте проводится демонтаж, рабочие в скором времени начнут штукатурить несущие стены. Параллельно подрядчик занимается обследованием здания — проверяет состояние коммуникаций, гидроизоляции, кровли. Одной из глобальных задач в ремонте станет разделение пищеблока и актового зала.

Позаботятся и о прилегающей территории — благоустроят плац, где будут проводить праздничные линейки. Кроме того, в планах сделать спортивную площадку с активностями для всех возрастов. Все проектные решения согласовывают с родителями и педагогами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к началу нового учебного года в Подмосковье откроют 20 новых школ и 11 детских садов.

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