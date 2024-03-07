Подмосковье 07 марта 2024, 17:58 Крышу начальной школы № 19 в Мытищах отремонтируют в 2024 году пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Начальную школу № 19 в микрорайоне Пироговский в Мытищах ждет ремонт. В 2024 году там обновят крышу, которая протекает.

Проблему с протечкой крыши в школе № 19 решат в ближайшее время. Из-за этого пострадали кабинеты. Два из них уже восстановили, там ведутся занятия. Еще два сейчас проветривают и просушивают, а после их приведут в надлежащий вид.

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Также в этом году заменят освещение в школьном спортзале, обновят крыльцо и козырек на входной группе, сделают новые дорожки к центральному входу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

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