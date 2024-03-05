Подмосковье 05 марта 2024, 18:29 Крышу многоквартирного дома в Видном капитально отремонтируют к концу марта 2024 года Источник фото: Виктория Селиванова

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Работы по замене кровли начались в многоквартирном доме на улице Булатниковской, 1/15 в Видном. Замена старой шиферной крыши проводится в рамках программы капитального ремонта.

Кровлю поменяют полностью на новую из металлического профиля, а также обновят все несущие конструкции. Также в планах утеплить крышу в два слоя.

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По словам начальника участка, ответственного за работы в Ленинском городском округе, Андрея Баймурзинова, ремонт завершится к концу марта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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