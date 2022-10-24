Крышу лоджии в квартире на 25-м этаже в Химках усилили по поручению ГЖИ | 360°

24 октября 2022, 20:44
Крышу лоджии в квартире на 25-м этаже в Химках усилили по поручению ГЖИ
В Химках произвели ремонт кровли лоджии на последнем этаже 25-этажного дома на Молодежной улице. Об этом сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
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Хозяин квартиры пожаловался на протечки, управляющая компания ООО «ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА — СЕРВИС» направила на объект специалистов-высотников.
Рабочие произвели локальное усиление конструкции и загерметизировали места примыканий и соединений. Жилищные инспекторы проконтролировали и подтвердили факт выполнения работ.
«Согласно правилам содержания имущества в многоквартирном доме, фундамент, плиты балкона, несущие стены, прочие конструктивные элементы входят в состав коллективного имущества. К нему же относятся и крыши (козырьки) над лоджиями. Поэтому заботиться об их состоянии и содержании должны управляющие компании, как и произошло в данном случае», — сказала Ольга Федина.
Ранее стало известно, что Госжилинспекция Подмосковья обработала за неделю 7,6 тысячи обращений жителей.
Химки
Госжилинспекция Подмосковья
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