Крышу лоджии в квартире на 25-м этаже в Химках усилили по поручению ГЖИ | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 20:44 Крышу лоджии в квартире на 25-м этаже в Химках усилили по поручению ГЖИ Пресс-служба Госжилинспекции Московской области

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В Химках произвели ремонт кровли лоджии на последнем этаже 25-этажного дома на Молодежной улице. Об этом сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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Хозяин квартиры пожаловался на протечки, управляющая компания ООО «ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА — СЕРВИС» направила на объект специалистов-высотников.

Рабочие произвели локальное усиление конструкции и загерметизировали места примыканий и соединений. Жилищные инспекторы проконтролировали и подтвердили факт выполнения работ.

Пресс-служба Госжилинспекции Московской области

«Согласно правилам содержания имущества в многоквартирном доме, фундамент, плиты балкона, несущие стены, прочие конструктивные элементы входят в состав коллективного имущества. К нему же относятся и крыши (козырьки) над лоджиями. Поэтому заботиться об их состоянии и содержании должны управляющие компании, как и произошло в данном случае», — сказала Ольга Федина.

Ранее стало известно, что Госжилинспекция Подмосковья обработала за неделю 7,6 тысячи обращений жителей.