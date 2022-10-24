Более 7 тысяч обращений жителей поступило в ЕДС Подмосковья за неделю | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 18:34 Более 7 тысяч обращений жителей поступило в ЕДС Подмосковья за неделю Публичное достояние

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Госжилинспекция Подмосковья обработала за неделю 7,6 тысячи обращений жителей в областном Центре управления регионом. Более 3,9 тысячи заявок уже удалось закрыть, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина, по сравнению с позапрошлой неделей количество обращений сократилось в 25 городских округах.

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В топ-5 по снижению жалоб вошли Протвино (-57%), Волоколамский (-54%), Зарайск (-50%), Шатура (-45%) и Дзержинский (-34%). Жители трех ЗАТО — Восхода, Звездного городка и Молодежного – не направили ни одного обращения, как и на позапрошлой неделе.

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Чаще всего жители Подмосковья жалуются на функционирование системы отопления в квартире. Здесь поступила 751 заявка, это на 8% меньше, чем две недели назад. На втором месте в топе по-прежнему вопросы уборки подъездов. Всего поступило 576 заявок, снижение их количества в целом в Подмосковье составило 11%.

На третьем месте — категория «Обеспечить функционирование системы отопления в доме в соответствии с нормативными требованиями». Всего об этой проблеме сообщали 448 раз, количество заявок снизилось на 9%. В лидерах — Ленинский г. о. (-88%), Котельники (-80%), Балашиха (-71%). Жители городских округов Бронницы, Краснознаменск, Власиха, Серебряные Пруды, Волоколамский, Зарайск, Можайский, Протвино, Реутов, Черноголовка и Шатура не сообщали об этой проблеме.