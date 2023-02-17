Подмосковье 17 февраля 2023, 00:46 Крупный производитель чая из Фрязина планирует увеличить выпуск продукции на 25% в 2023 году

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Подмосковье стало одним из первых в стране по производству чая благодаря компании из Фрязина «Май». Ежедневно здесь производят около 80 тонн чая, а в 2023 планируют увеличить выпуск еще на 25 процентов.

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Суммарный объем выпущенной за прошлый год продукции составил 19 тысяч тонн. В портфеле компании — пять чайных и два кофейных бренда, всего более 300 наименований. Портфель компании включает не только позиции для потребителей в России, но и продукцию для международных рынков и стран.

«Некоторые производители ушли с нашего рынка, мы этот объем хотим производить сами, и мы можем это сделать и будем делать. В связи с увеличением производства нам необходимы люди, которые будут у нас работать и выпускать наш классный чай. У нас на производстве очень хорошо развита программа „Кадровый резерв“ — я живой пример этой программы. Я пришел на завод наладчиком, а теперь я уже начальник производства», — рассказал начальник производства Сергей Исаков.

Также «Май» является лидером в NPD («Разработке нового продукта») в Российской Федерации. В прошлом году было реализовано 23 проекта по развитию ассортимента, в этом году также планируются новинки в брендах Richard, Curtis, «Лисма», «Майский» и других.

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