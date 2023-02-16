Подмосковье 16 февраля 2023, 08:57 «Открыть возможности для уникальных кадров». Воробьев — об инфраструктуре для молодых специалистов в Ликино-Дулеве Воробьев призвал подумать об инфраструктуре для специалистов в Ликино-Дулеве Автор фото — Константин Семенец

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил завод «ЛиАЗ» в Ликино-Дулеве. Там он пообщался с молодым конструктором, который вернулся в родной город после учебы и сейчас работает на предприятии. Глава региона отметил, что следует предусмотреть возможности по развитию инфраструктуры для перспективной молодежи.

Конструктор Илья Хренов рассказал губернатору, что уезжал из города ради учебы в МГТУ, а теперь вернулся на родной завод. Он отметил, что поступил в вуз по результатам олимпиады, а на ЕГЭ по физике получил наивысший балл в городе. Уже на четвертом курсе молодой человек пошел на кафедру и стал работать по специальности.

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«Сейчас мы с главой [Ликино-Дулева] разговаривали. К сожалению, нужно признать, что в округе нового жилья не строится, и нам стоит об этом подумать», — отметил Воробьев.

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Он добавил, что президент России Владимир Путин проводил большое совещание по индивидуальной жилищной программе.

«Нужно подумать и предусмотреть возможность. Если есть ипотека на дом, то в Орехово-Зуеве мы точно сможем найти участок, где вот такие уникальные кадры по представлению руководства могут реализовывать свои планы», — заявил Воробьев.

Автор фото — Константин Семенец

Также Хренов рассказал губернатору, что его отец уже 20 лет работает в «Мострансавто» и ездит на ЛиАЗах, которые считает отличными машинами. Молодой конструктор добавил, что сам постоянно получает обратную связь об автобусах.

«Приятно делать автобусы именно для родной области, для отца. <…> Мы готовы ездить, готовы выпускать продукцию. Отец говорит, что к ним уже все привыкли, для них очень много запчастей. Все хвалят наши лоукостеры 12-метровые полунизкопольные», — поделился он.

Губернатор поблагодарил всех, кто работает за рулем, трудится на конвейере, представляет инженерную мысль, а самое главное, внедряет ее.

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