Подмосковье 14 декабря 2022, 17:07 Крупную коммунальную аварию в Щелкове устранят до конца суток

Читать 360tv в

Ликвидация последствий аварии на канализационном коллекторе в Щелкове продолжается. Коммунальщики планируют закончить работы к 23:00.

Коллектор, по которому отходы из Королева идут на очистные сооружении в Щелкове, прорвало около платформы Загорянская. На место сразу выехали аварийные бригады и приступили к ликвидации аварии.

Реклама

«На объекте произошел технологический сбой 13 декабря. В круглосуточном режиме на месте работают 10 единиц техники и 30 сотрудников профильных служб. Ограничений коммунальных услуг для населения не производилось», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Щелково Аркадий Собенников.

Реклама

Часть улицы Калинина перекрыта из-за работы спецтехники. Восстановительные работы продолжаются. Завершить их планируется к концу 14 декабря.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».