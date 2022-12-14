14 декабря 2022, 17:07
Крупную коммунальную аварию в Щелкове устранят до конца суток
Ликвидация последствий аварии на канализационном коллекторе в Щелкове продолжается. Коммунальщики планируют закончить работы к 23:00.
Коллектор, по которому отходы из Королева идут на очистные сооружении в Щелкове, прорвало около платформы Загорянская. На место сразу выехали аварийные бригады и приступили к ликвидации аварии.
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«На объекте произошел технологический сбой 13 декабря. В круглосуточном режиме на месте работают 10 единиц техники и 30 сотрудников профильных служб. Ограничений коммунальных услуг для населения не производилось», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Щелково Аркадий Собенников.
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Часть улицы Калинина перекрыта из-за работы спецтехники. Восстановительные работы продолжаются. Завершить их планируется к концу 14 декабря.
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ЖКХ
Щелково
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