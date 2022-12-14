Подмосковье 14 декабря 2022, 10:56 Аварию на канализационном коллекторе устранят в Щелкове

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Коммунальщики устраняют серьезную аварию на канализационном коллекторе в Щелкове. В работах задействованы 30 человек.

Прорыв коллектора, по которому канализационные стоки из Королева следуют на Щелковские межрайонные очистные сооружения, произошел около платформы Загорянская. Дорога от переезда на улице Калинина до поворота на Образцово перекрыта.

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На месте работают аварийные бригады коммунальщиков. Задействованы 10 единиц техники и 30 человек. Решается вопрос с доставкой питьевой воды в частный сектор, жители которого терпят временные неудобства из-за коммунальной аварии.

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В администрации городского округа Щелково предупредили водителей о необходимости искать пути объезда.

Кадры происходящего показал Telegram-канал РИАМО.

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