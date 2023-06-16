Подмосковье 16 июня 2023, 13:55 Крупное кондитерское производство в Егорьевске создаст около 2 тысяч рабочих мест Источник фото: администрация г.о. Егорьевск

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов и генеральный директор компании «Машины сладости» Игорь Рубцов подписали соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ. В его рамках в Егорьевске построят крупное кондитерское предприятие.

«Инвестиционный бюджет проекта составит более 20 миллиардов рублей. Сегодня уже построен первый корпус площадью в семь тысяч квадратных метров, где будет располагаться производство кондитерских изделий и складской комплекс для сырья и готовой продукции», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Работы ведутся с опережением графика. Так, уже приступили к строительству второй очереди объектов. Ожидается, что к 2027 году производство будет изготавливать до 25 тысяч тонн продукции. Проект намерены реализовать за восемь лет. Выход предприятия на полную мощность позволит создать около двух тысяч рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и соучредитель ООО «Северный океан» Ван Юнцин подписали соглашение о строительстве завода по производству фармацевтической субстанции гепарина натрия в Воскресенске. Она используется при изготовлении препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

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