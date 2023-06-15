Подмосковье 15 июня 2023, 17:28 Воробьев: китайский инвестор запустит в Подмосковье производство препаратов против образования тромбов Фото Антона Чернова

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев и соучредитель ООО «Северный океан» Ван Юнцин подписали соглашение о строительстве в Воскресенске завода по производству фармацевтической субстанции гепарина натрия, которая используется при изготовлении препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Контракт заключили в рамках ПМЭФ-2023.

Объем инвестиций в проект составит миллиард рублей. На новом предприятии создадут около 200 рабочих мест.

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«У нас уже реализует серьезные проекты Индия, теперь к нам заходит Китай. Подписание соглашения с компанией „Северный океан“ позволит уже через полгода запустить в Воскресенске новый завод. Предприятие будет производить субстанцию гепарина натрия — активное вещество, которое препятствует образованию тромбов», — сообщил Воробьев.

Уже сейчас НИЦЭМ имени Гамалеи согласился выкупать определенный объем субстанции из Воскресенска.

«Это очень сильный регион, мы получили эффективную региональную поддержку от правительства области. По программе „Земля за 1 рубль“ был предоставлен участок бесплатно — для нас это огромная поддержка как для производителя», — заявил Юнцин.

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