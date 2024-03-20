20 марта 2024, 19:00
Крупнейший в России таможенный терминал расширят в Пушкино к сентябрю
Реконструкцию таможенно-складского комплекса в городском округе Пушкинский выполнят к осени. Ход работ проверил Главгосстройнадзор Подмосковья.
Работы по реконструкции начались в феврале. Застройщик — компания «Транссервис» — завершил подготовку и уже приступил к демонтажу.
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К сентябрю здание увеличится почти на две тысячи квадратных метров благодаря пристройке. Компания планирует значительно расширить возможности для хранения товаров. На складе содержатся в том числе лекарства и медицинские изделия.
«Транссервис» — крупнейший в России и в Восточной Европе специализированный таможенно-складской терминал, соответствующий требованиям, предъявляемым к фармацевтическим складам.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.
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Пушкино
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