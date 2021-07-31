Крупнейший переработчик отходов обслужит площадку «Мегабак» в Клину

Министерство ЖКХ Московской области, администрация городского округа Клин и компания-переработчик «Гриндэй» подписали соглашение о сотрудничестве по обслуживанию площадки «Мегабак». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Гриндэй» работает на рынке уже почти 10 лет. Это одна из крупнейших компаний-переработчиков электробытовых отходов. Предприятие забирает неработающую бытовую технику, разбирает на детали, перерабатывает, а затем передает заводам вторичное сырье.

Трехстороннее соглашение подписали в пятницу в Клину на новой 45-й площадке «Мегабак». С приветственным словом в начале церемонии выступили замминистра ЖКХ Подмосковья Дмитрий Чинихин, глава округа Алена Сокольская и председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО Лилия Белова.

Чинихин выразил уверенность, что площадка будет востребована среди местных жителей. Компания «Гриндэй» поможет сохранить чистую экологию в Подмосковье, отметил он.

Сокольская обратила внимание, что появление площадки «Мегабак» стало возможным благодаря взаимодействию бизнеса и муниципалитета, общественных организаций и людей, которые по-настоящему переживают за экологическую обстановку.

«Поэтому здесь сегодня присутствует как финансовая составляющая — бюджетные средства муниципалитета и инвестиции со стороны частного партнера, — так и инициатива наших общественников», — сказала глава округа.

Проект «Мегабак» запустили по инициативе губернатора Подмосковья в конце 2019 года. Проект реализуется в рамках развития комплексной программы по обращению с отходами.

До конца 2021 года в Московской области откроют еще 15 площадок «Мегабак».