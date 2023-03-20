Подмосковье 20 марта 2023, 11:22 Круглый стол с предпринимателями пройдет в Павловском Посаде 22 марта Мининвест МО

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Круглый стол «Открытый диалог с бизнесом» состоится в Павловском Посаде 22 марта. Мероприятие пройдет по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке регионального центра «Мой бизнес».

Конференция направлена на взаимодействие бизнеса и профессиональных образовательных организаций по подготовке высококвалифицированных кадров для развития экономики региона. На круглом столе выступят представители компаний и учреждений, участвующих в проекте «Кадры для импортозамещения».

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Мероприятие пройдет в Павлово-Посадском техникуме на улице Кузьмина. Участие в конференции бесплатное.

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Подробная информация о поддержке предпринимателей Московской области находится в Telegram-канале «Мой бизнес» Подмосковье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье поможет предпринимателям выйти на международный рынок.

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