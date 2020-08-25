Круглый детский сад на 180 мест построят в Подольске. Один этаж будет опоясывать балкон-галерея

В Подольске построят круглый детский сад. Он появится на территории жилого комплекса «Новая Щербинка». Во внутреннем дворике установят спортивные площадки, а здание будет отличаться круговым балконом-галереей.

Детский сад примет 180 ребят. Здание опоясывает балкон второго этажа. Об этом рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Необычная для детских садов форма здания обладает не только яркой образностью, но и достаточной эффективностью: обеспечивает наилучшую инсоляцию групповых ячеек при максимально компактном пятне застройки Владислав Гордиенко.

Он добавил, что в основе проекта — похожее решение в поселке Андреевка. Современный детский сад занял земельный участок площадью около трех тысяч метров.

Композиционное ядро здания — двухсветный музыкальный зал. Его сделают открытым для обзора. Этого удастся достичь за счет частично прозрачных перегородок.

Вестибюль входной группы — сквозной. Он ведет во внутренний дворик, где будут проводить мероприятия на свежем воздухе. На территории установят спортивные площадки, добавила главный архитектор региона Александра Кузьмина.

Сама выразительная форма дополнительно подчеркивается пластикой входных групп и цветными вставками из перфорированного алюминия между окнами Александра Кузьмина.

Она уточнила, что ограждения кругового балкона безопасны. Он выполняет и функцию козырька-навеса над входными группами.

К началу учебного года в Подмосковье откроют 21 новую школу и 18 детских садов. Одних только первоклассников будет 110 тысяч — на пять тысяч больше, чем прежде.