Подмосковье 02 мая 2023, 15:42 Кровли 9 многоквартирных домов во Власихе заменят до конца года ФКР

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До конца этого года во Власихе заменять кровли девяти многоквартирных домов. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

Работы проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Крыши обновят в домах № 12, 15 и 21 на Заозерной улице, № 7 на улице Маршала Жукова, № 3 и 13 на Солнечной и на Южной в домах № 4, 6к1 и 6к2.

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Специалисты приступят к замене кровли примерно в середине года. Перед этим ведомству необходимо провести конкурсы и найти подрядчиков.

С начала программы в Московской области отремонтировали более девяти тысяч крыш многоквартирных домов. Все работы огораживаются, исполнители используют маски и страховочные тросы. Перед началом каждого рабочего дня специалисты проходят инструктаж по технике безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Балашихе капитально отремонтируют школу № 3, Салтыковскую гимназию и первый корпус школы № 12. Обновят и прилегающие территории.

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