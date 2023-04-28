Подмосковье 28 апреля 2023, 13:45 Губернатор Воробьев: 3 школы в Балашихе капитально отремонтируют к осени

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Три образовательных центра капитально отремонтируют в Балашихе к осени: школу № 3, Салтыковскую гимназию и первый корпус школы № 12. Обновят и прилегающие территории. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что до конца 2026 года в регионе преобразятся 328 школ, в том числе 101 — в поселках.

Он проверил, на каком этапе ремонт первого корпуса школы №12 в микрорайоне Павлино. Его откроют в новом виде к сентябрю.

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«Школа заметно меняется, и мы откроем ее 1 сентября. Спасибо директору, учителям и родителям, которые сопровождают все, что здесь происходит. Вы знаете, что это президентская программа по капитальному ремонту», — отметил Андрей Воробьев.

По его словам, школы ремонтируют с учетом пожеланий, озвученных родителями учеников.

Также в этом году в Балашихе мы проведем ремонт школы № 3 и Салтыковской гимназии. Их тоже откроем к сентябрю. Андрей Воробьев

Навестив педагогов и родителей учеников из школы № 12, губернатор отметил, что готовность капитального ремонта первого корпуса, расположенного в здании 1988 года, почти достигла 50%.

В трех корпусах школы № 12 учится свыше 3,5 тысячи ребят. На время ремонта 870 детей из первого перевели во второй, расположенный в пешей доступности, — на Косинском шоссе. Для них запустили автобусный маршрут.

«Всего в Подмосковье в рамках президентской программы до конца 2026 года мы отремонтируем 328 школ, в том числе 101 — в поселках», — подчеркнул Воробьев.

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