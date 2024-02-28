Подмосковье 28 февраля 2024, 14:39 Кровли 32 домов отремонтируют в Солнечногорске в 2024 году Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Сегодня подрядная организация Фонда капитального ремонта Московской области проводит ремонт двухскатных кровель в домах № 2 и № 5 микрорайона РКМ-3 в деревне Пешки. Всего в этом году в городском округе Солнечногорск отремонтируют кровли 32 жилых домов.

Все работы выполняют при строгом соблюдении мер безопасности: специалисты используют каски и страховочные тросы, проходят инструктаж. За соблюдением правил ежедневно следят эксперты строительного контроля Управления технического надзора капитального ремонта.

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«Специалисты уже заменили стропильные системы и приступили к монтажу металлического профилированного листа. Процент готовности на обоих объектах составляет порядка 50%. Полностью завершить ремонт планируют в конце марта», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Дмитрий Чистяков.

Также в этом году в Солнечногорске проведут капитальный ремонт в 87 многоквартирных домах. Ознакомиться с адресами жители могут на интерактивной карте на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что свыше четырех тысяч жилых домов капитально отремонтируют в регионе в 2024 году.

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