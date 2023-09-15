Подмосковье 15 сентября 2023, 14:49 Критерии оценки сельхозземель изменили в Подмосковье Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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В закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области» внесли поправки. Это позволит упростить разрешительные процедуры, а также будет способствовать привлечению инвестпроектов в регион.

«Закон меняет критерии, по которым сельхозземли относят к категории особо ценных. Ранее к ним относились площади, кадастровая стоимость которых на 10% превышала средний уровень стоимости земли по городскому округу», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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По его словам, сейчас этот порог увеличили в пять раз, до 50%. Нововведения позволят снять барьер для бизнеса. Отмечается, что до принятия закона в Подмосковье был самый низкий порог в ЦФО — он начинался от 10% превышения кадастровой стоимости над средним уровнем по городскому округу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения.

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