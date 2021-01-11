Крещенские купания в Подмосковье будут безопасными

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность во время предстоящих крещенских купаний в регионе. Он подчеркнул, что мероприятия 19 января должны пройти на достойном уровне.

Об этом глава Подмосковья заявил во время совещания с правительством Московской области и главами городских округов. Он отметил, что новогодние праздники подошли к концу, однако впереди — Крещение, которое в 2021 году отмечается в ночь на 19 января.

«Поручаю каждому главе лично проверить водоемы, обращаю внимание МЧС на безопасность. <…> 19 января должно пройти абсолютно комфортно, хоть и ожидаются морозы, это точно не остановит большое число людей от традиционного купания. Прошу подготовить и провести это мероприятие на достойном уровне», — отметил Воробьев.

Ранее губернатор поручил главам муниципалитетов проверить безопасность зимних развлечений в Московской области. Поводом для повторного контроля стало опасное катание двух детей на тюбингах: они съехали с горки на набережной Клязьмы в Щелкове и упали в воду. Сейчас с ребятами все в порядке, их быстро достали, а саму набережную огородили, чтобы избежать повторения таких случаев. Саму горку, которая не предназначена для зимних развлечений, посыпали песком для снижения скорости скольжения.