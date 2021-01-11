Катание на тюбингах в «нестандартных» местах Подмосковья сделают безопасным

Двое детей упали в воду во время катания на тюбинге в Щелкове — они играли в не предназначенном для этого месте. После случившегося Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов проверить безопасность зимних развлечений и призвал благоустроить для отдыха безопасные места.

Во время совещания министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина рассказала про случай, который произошел во время новогодних праздников в Щелкове. Двое детей, которые катались на тюбингах в не предназначенном для этого месте — на набережной Клязьмы — упали в воду. С ребятами все в порядке — их быстро вытащили из воды. Но все могло закончиться трагично.

Звягина отметила, что специально для катания на тюбинге в Щелковском центральном парке есть горка, однако жители часто игнорируют правила безопасности. Чтобы пресечь такие случаи, на набережной уже приняли меры.

«Люди часто пренебрегают правилами и отпускают детей кататься на набережной. Чтобы такие случаи не повторялись, администрация установила барьеры, провела подсыпку песком импровизированной горки для уменьшения скольжения», — отметила Звягина.

Андрей Воробьев призвал глав муниципалитетов проверить безопасность зимних развлечений после этого случая.

«Уважаемые главы, прошу обратить внимание на безопасность зимних развлечений, провести проверки импровизированных мест отдыха в ваших округах и проинформировать жителей о соблюдении мер предосторожности, особенно детей», — подчеркнул губернатор.

Руководитель ГУ региональной безопасности Московской области Роман Каратаев отметил, что дал поручения Мособлпожспасу и МЧС.

«Еще раз пройти все места потенциальных угроз, вместе с главами отработать, чтобы не допускать подобных ситуаций», — отметил он.

Начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин подчеркнул, что ведомство будет работать с администрацией. На месте массового скопления людей в местах «нестандартных» горок поставят реперные точки, которые есть в реестре. Кроме того, будут посыпать такие горки песком, а также проводить беседы — в том числе с привлечением общественности и добровольцев.

Андрей Воробьев подчеркнул, что не нужно посыпать песком все. Те горки, где категорически нельзя кататься из-за расположенного рядом водоема, нужно закрыть, но те, где будет безопасно после облагораживания, необходимо благоустроить.

«Нам нужны стандарты безопасности, нужно заранее думать, от чего предупредить зимой и чего не допустить весной. Давайте разработаем алгоритмы, чтобы они постоянно в области, в каждом городе работали», — заключил губернатор.