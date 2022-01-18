Крещенский Сочельник начался в Подмосковье

Навечерие Богоявления — Крещенский Сочельник — наступает в России. В этот день верующие отправляются на купания. Для жителей Подмосковья в этом году подготовили почти 200 мест для проведения религиозного обряда.

Традиционный обряд в этом году решили не отменять в Москве, Подмосковье, Новосибирске, Ростове и многих других городах. При этом крещенских купаний не будет в Сочи, Красноярске, Оренбурге, Улан-Удэ, Ханты-Мансийске и некоторых других регионах. Несмотря на это, МЧС ожидают, что в обряде поучаствуют более 1,3 миллиона россиян.

Ранее министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что жители и гости области смогут доехать к местам крещенских купаний на 1,3 тысячи областных автобусов. Транспорт будет ходить по 325 маршрутам. На автобусах можно будет добраться к почти 200 местам для купаний. Общественный транспорт будет ходить в Крещение до 03:00.

В РПЦ призвали с осторожностью относиться к массовым купаниям. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион напомнил, что во время пандемии массовые скопления людей нежелательны. Если есть возможность избежать толпы, то лучше ей воспользоваться.