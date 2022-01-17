Жители Подмосковья смогут доехать к местам крещенских купаний на 1,3 тысячи областных автобусов

Дорожные службы Подмосковья приступили к подготовке подъездных путей к церквям, храмам и местам массовых купаний в преддверии Крещения. В праздник к почти 200 местам для купаний можно будет доехать на 1,3 тысячи автобусов, которые будут ходить по 325 маршрутам. Об этом рассказал министр транспорта региона Алексей Гержик.

«Для комфортного проезда жителей к местам крещенских купаний дорожные службы проведут очистку и обработку противогололедными материалами более 250 дорог общей протяженностью 380 километров, 120 километров тротуаров и 186 автобусных остановок в 55 муниципальных образованиях», — сообщил Алексей Гержик.

В транспортной работе будут задействованы свыше 1,3 тысячи автобусов 40 областных перевозчиков, на более чем 230 маршрутах будут работать автобусы Мострансавто. Со списком автобусных маршрутов, проходящих до мест крещенских купаний, можно ознакомиться здесь.

Места для крещенских купаний жители Подмосковья могут выбрать на карте.

Общественный транспорт будет ходить в Крещение до 3 часов ночи, а интервал движения с 22:00 до 03:00 составит 15-20 минут.

В Крещение в Московской области обещают до -12°С и небольшой снег.