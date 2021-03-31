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    31 марта 2021, 19:26

    «Место, где ребенку спасут жизнь». Красногорская больница примет детей со всей России

    Юлия Булыгина

    Красногорская детская больница станет ультрасовременной и сможет оказать помощь детям с самыми разными заболеваниями. Причем лечить там будут пациентов не только из Подмосковья. Об этом в эфире «360» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, проект будет стоить около 14 миллиардов рублей.

    «Место, где ребенку спасут жизнь». Красногорская больница примет детей со всей России

    Губернатор отметил, что обсуждал с президентом строительство детской больницы и заручился его поддержкой. Красногорская детская больница станет местом, где будут собраны все лечебные профили.

    «Мы на пороге начала строительства и хотим это сделать быстро, качественно. И иметь возможность помогать не только детям нашего Подмосковья, но и всем, кто в этом нуждается», — отметил Андрей Воробьев.

    Глава Московской области признал, что эта больница — дорогой проект. Но, подчеркнул Воробьев, должно быть место, «где ребенку могут спасти жизнь». Для этого нужна мощная медицина с хорошими специалистами.

    «Всегда должно быть место, где твоему ребенку могут спасти жизнь. Это значит, что нужна мощная медицина, хирургия, спецы, [профиль которых] сердце, травма, онкология, любые другие заболевания. Позволяют спасать огромное количество жизней. Поэтому, извини, что я так скажу: в данном случае деньги не имеют значения», — сказал Воробьев.

    В то же время губернатор отметил, что в Подмосковье строят не только новые больницы, но и поликлиники. Кроме того, в бюджете выделены деньги на ремонт и модернизацию уже существующих медицинских учреждений.

    Нужно делать и поликлиники. Но без такой мощной университетской клиники что ты можешь сделать? Только развести руками. Но этого недостаточно. Поэтому принято решение строить ее (Красногорскую детскую больницу — прим.ред.), чтобы собрать все самое уникальное и лучшее

    Андрей Воробьев.

    Строительство Красногорской детской больницы начнется в 2021 году. В клинике будет работать 28 лечебных профилей.