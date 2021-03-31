«Место, где ребенку спасут жизнь». Красногорская больница примет детей со всей России

Красногорская детская больница станет ультрасовременной и сможет оказать помощь детям с самыми разными заболеваниями. Причем лечить там будут пациентов не только из Подмосковья. Об этом в эфире «360» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, проект будет стоить около 14 миллиардов рублей.

Губернатор отметил, что обсуждал с президентом строительство детской больницы и заручился его поддержкой. Красногорская детская больница станет местом, где будут собраны все лечебные профили.

«Мы на пороге начала строительства и хотим это сделать быстро, качественно. И иметь возможность помогать не только детям нашего Подмосковья, но и всем, кто в этом нуждается», — отметил Андрей Воробьев.

Глава Московской области признал, что эта больница — дорогой проект. Но, подчеркнул Воробьев, должно быть место, «где ребенку могут спасти жизнь». Для этого нужна мощная медицина с хорошими специалистами.

«Всегда должно быть место, где твоему ребенку могут спасти жизнь. Это значит, что нужна мощная медицина, хирургия, спецы, [профиль которых] сердце, травма, онкология, любые другие заболевания. Позволяют спасать огромное количество жизней. Поэтому, извини, что я так скажу: в данном случае деньги не имеют значения», — сказал Воробьев.

В то же время губернатор отметил, что в Подмосковье строят не только новые больницы, но и поликлиники. Кроме того, в бюджете выделены деньги на ремонт и модернизацию уже существующих медицинских учреждений.

Нужно делать и поликлиники. Но без такой мощной университетской клиники что ты можешь сделать? Только развести руками. Но этого недостаточно. Поэтому принято решение строить ее (Красногорскую детскую больницу — прим.ред.), чтобы собрать все самое уникальное и лучшее Андрей Воробьев.

Строительство Красногорской детской больницы начнется в 2021 году. В клинике будет работать 28 лечебных профилей.