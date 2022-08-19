Красногорск примет межрегиональный турнир по кроссфиту

Московская область в ближайшее время станет одним из пяти российских регионов, на территории которых пройдет уникальный турнир по кроссфиту. Сами соревнования состоятся 3 сентября. Это день солидарности в борьбе с терроризмом, и турнир посвятят памяти жертв терактов.

Турнир состоится в формате телемоста сразу в пяти регионах. Соревнования пройдут одновременно в Красногорске, Кургане, Астрахани, Улан-Удэ и Ульяновске. Площадками для кроссфита станут оживленные центральные площади этих городов.

Участниками смогут стать девушки в возрасте от 17 лет и молодые люди от 16 лет, у которых есть хорошая спортивная подготовка. Участников по возрасту и полу разделят на три группы. Можно участвовать в составе команд от организаций, а также просто спортсменам-любителям. Ожидается, что в общей сложности в турнире будут задействованы больше 600 человек.

В Красногорске пройдут не только сами соревнования, но и организуют масштабную развлекательную программу. Будут показательные выступления, различные мастер-классы, можно будет поиграть в том числе в шахматы или заняться боксом.

Чтобы принять участие в турнире, нужно пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия. Оно организовано Московской областной общественной организацией «Спортивно-патриотический клуб «ЯРОПОЛК» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и информационной поддержке федерального проекта «Спорт-норма жизни» и Министерства физической культуры и спорта Московской области.

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