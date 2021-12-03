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    03 декабря 2021, 18:12

    Красногорск оказался лидером по аренде электросамокатов в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Электросамокаты в Подмосковье арендовали более двух миллионов раз с апреля по ноябрь. Лидером по прокату оказался Красногорск. Там отдыхающие совершили 560 тысяч поездок.

    Красногорск оказался лидером по аренде электросамокатов в Подмосковье | Изображение 1

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что сезон завершился в ноябре. Жители проехали не менее 10 миллионов километров.

    Число поездок на электросамокатах выросло в 12 раз по сравнению с прошлым годом

    Алексей Гержик.

    При этом увеличилось в Московской области и количество электросамокатов, представленных в прокате. Их стало вдвое больше.

    «Учитывая такую востребованность сервиса, в этом году для самокатов обустроили более 800 специальных парковочных зон», — отметил Гержик.

    Арендовать самокат можно было в 18 округах Подмосковья. Активнее всего этой услугой пользовались в Красногорске, Люберцах и Долгопрудном.

    Чтобы жители могли безопасно передвигаться на самокатах, в некоторых округах сделали специальные полосы на тротуарах.