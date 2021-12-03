Красногорск оказался лидером по аренде электросамокатов в Подмосковье

Электросамокаты в Подмосковье арендовали более двух миллионов раз с апреля по ноябрь. Лидером по прокату оказался Красногорск. Там отдыхающие совершили 560 тысяч поездок.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что сезон завершился в ноябре. Жители проехали не менее 10 миллионов километров.

Число поездок на электросамокатах выросло в 12 раз по сравнению с прошлым годом Алексей Гержик.

При этом увеличилось в Московской области и количество электросамокатов, представленных в прокате. Их стало вдвое больше.

«Учитывая такую востребованность сервиса, в этом году для самокатов обустроили более 800 специальных парковочных зон», — отметил Гержик.

Арендовать самокат можно было в 18 округах Подмосковья. Активнее всего этой услугой пользовались в Красногорске, Люберцах и Долгопрудном.

Чтобы жители могли безопасно передвигаться на самокатах, в некоторых округах сделали специальные полосы на тротуарах.